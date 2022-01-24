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Медики предупредили об изменении цвета кожи при приеме парацетамола

Британские медики: при передозировке парацетамолом кожа пальцев и губ может посинеть

Фото: Pixabay

Врачи Национальной службы здравоохранения Великобритании предупредили, что прием парацетамола может вызывать ряд побочных эффектов, в числе которых изменение цвета кожи, сообщает «Медик Форум».

Несмотря на то, что препарат является широко используемым лекарством, которое помогает снизить боль и сбить высокую температуру, у некоторых людей, которые его принимают, могут возникнуть осложнения. В частности, при регулярном употреблении препарата кожа пальцев и губ человека может сменить оттенок на синеватый. Специалист предупредили, что ни в коем случае нельзя допускать передозировки данного лекарства, даже в случае очень плохого самочувствия.

Среди других побочных эффектов от парацетамола также известны: диарея, повышенное потоотделение, потеря аппетита, а также тошнота или рвота. Они могут сопровождаться болями в животе, спазмами или отеками в верхней части живота. В случае появления данных симптомов необходимо незамедлительно обратиться за помощью к врачу.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев напомнил россиянам о праве россиян на получение бесплатных лекарств от COVID-19. Депутат подчеркнул, что льготные лекарства от коронавируса доступны не только пациентам в стационарах, их выдают и людям, которые проходят лечение на дому.

Марина Совина
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