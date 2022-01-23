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В Госдуме напомнили о праве россиян на бесплатные лекарства от COVID-19

Депутат Госдумы Башанкаев: бесплатные лекарства от COVID-19 доступны пациентам на дому

Фото: pixabay.com

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев в беседе с «Парламентской газетой» напомнил россиянам о праве россиян на получение бесплатных лекарств от COVID-19.

Депутат подчеркнул, что льготные лекарства от коронавируса доступны не только пациентам в стационарах, их выдают и людям, которые проходят лечение на дому. На закупку препаратов средства были дополнительно выделены. Медикаменты можно получить и в поликлинике, и дома — по рецепту врача, уточнил Башанкаев.

Член Комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый добавил, что пациенты с легкой формой заболевания получают препараты бесплатно, однако это правило действует только при подтвержденном диагнозе.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит 15 миллиардов рублей на централизованную закупку лекарств от коронавируса. Еще пять миллиардов будет отдельно направлено с этой целью в бюджеты регионов.

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Марина Совина
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