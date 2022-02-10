В российском городе пришедшую лечить зубы девочку укололи шприцем в глаз

В Санкт-Петербурге стоматолог в частной клинике случайно уколол пятилетнюю пациентку шприцем в глаз. Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По сведениям собеседника агентства, пришедшая лечить зубы девочка дернулась, когда доктор проводил анестезию. Российский стоматолог попал шприцем в правый глаз ребенка.

Пятилетней пациентке сразу же оказали помощь. После этого девочку отправили домой. Ее состояние сейчас оценивается как средней тяжести.

Ранее жительница Челябинска попала на прием к пьяному неврологу. На кадрах записи видно, как врач медленно пишет что-то на бумаге. Затем она выдает пациентке рецепт и выглядит растерянно. По словам россиянки, она попала на прием спустя два часа после назначенного времени, так как невролог постоянно закрывалась у себя в кабинете.