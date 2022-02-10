Создан сверхпрочный пластик

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) создали вид сверхпрочного пластика. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Nature.

Новый вид полимерного материала получил название 2DPA-1. По словам специалистов, он примерно в два раза прочнее стали и напоминает по строению кевлар, не проводит электричество и не вступает в контакт с газами. По словам профессора MIT Майкла Страно, в молекулярном масштабе пластмассы состоят из волнистых молекул, зазоры между которыми отрицательно влияют на прочность материала.

Состав 2DPA-1 состоит из своеобразных плоских дисков, которые соединены водородной связью — самой прочной межмолекулярной связью в природе. «Теоретически вы можете складывать эти листы снова и снова, чтобы сделать сверхлегкие и прочные строительные материалы, которые будут прочнее стали», — заметил Страно.

По словам ученого, самая подходящая сфера применения сверхпрочного пластика — барьерные покрытия. Так как 2DPA-1 не пропускает газов, он может выступать очень надежным материалом и реализовываться в виде краски или промышленных покрытий. «Более качественный пластик может позволить нам производить меньше пластика», — отметили журналисты.

В конце января ученые Массачусетского технологического института разработали невидимые человеческому глазу QR-коды. Наносимые на определенные вещи, они невидимы человеческому глазу, но хорошо различимы камерами смартфонов и прочих гаджетов.