Усилия мировых компаний по спасению планеты оказались на грани срыва

Международные компании-гиганты ставят перед собой цели по достижению нулевого уровня выбросов углерода, однако их поставщики не так сильно озабочены этой проблемой. Многие из этих компаний даже не знают об углеродном воздействии своей цепочки поставок. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на новый доклад некоммерческой организации Carbon Disclosure Project (CDP).

В своем докладе CDP рассмотрела 207 крупных мировых компаний, среди которых Unilever Plc, Nike Inc. и Alphabet Inc. Их усилия по спасению планеты оказались на грани срыва из-за того, что лишь половина поставщиков собирались сократить уровень выбросов в 2021 году. Углеродное воздействие поставщиков оказалось во много раз выше прямых выбросов самих компаний. Почти ни одна из целей, установленных поставщиками, не была проверена инициативой Science-Based Targets, которая помогает компаниям определять научную обоснованность целей по сокращению выбросов.

Более того — поставщики не спешат устанавливать какие-либо цели. При нынешних средних темпах потребуется еще как минимум десять лет, чтобы заставить оставшиеся 5000 поставщиков составить какой-либо план действий в области климата.

В отчете CDP говорится, что крупные компании часто обращают внимание только на собственные выбросы. При этом их сложные сети поставок могут выбрасывать в 11 раз больше парниковых газов, чем их собственные предприятия. Это означает, что 207 компаний на пути к достижению своих целей по нулевому уровню выбросов могут покупать товары и услуги от загрязняющих планету поставщиков.

«Наши данные показывают, что корпоративные экологические амбиции далеко не достаточно амбициозны, — заявили в CDP. — Кроме того, компании делают вид, что не замечают, когда речь заходит об оценке их косвенного воздействия на уровень выбросов и взаимодействии с поставщиками для его снижения».

Воздействие на окружающую среду происходит не только из-за выбросов парниковых газов. Еще одной областью, вызывающей беспокойство, является закупка товаров в районах, подверженных обезлесению. Помимо этого, существует риск нехватки воды — только 16 процентов компаний работают с поставщиками над обеспечением сохранности водных ресурсов.

Международные компании ставят перед собой цели по сокращению выбросов углерода, однако не всегда их добиваются. Многие из них не сдержали свои обещания по борьбе с изменением климата и исказили отчеты по этой теме. Согласно недавнему исследованию, только три компании из 25 приблизились к достижению цели по снижению выбросов.

