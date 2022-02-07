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Крупнейшие компании мира провалили планы спасения планеты

Крупные международные компании не выполнили обещания по борьбе с изменением климата

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Крупные международные компании не сдержали обещания спасти планету и провалили свои планы по борьбе с изменением климата. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на отчет New Climate Institute.

Организации New Climate Institute и Carbon Market Watch провели мониторинг стратегий по изменению климата 25 компаний, среди которых Google, Amazon, Ikea, Apple и Nestle. Согласно исследованию, все компании искажают свои отчеты о борьбе с изменением климата.

В ходе исследования были присвоены оценки «честности». Никто из компаний не получил оценку «высокая честность». Оценивались такие факторы, как ежегодное раскрытие данных о выбросах; деление на источники выбросов; и раскрытие информации в понятной форме. Согласно отчету, только на проанализированные фирмы приходится 5 процентов мировых выбросов парниковых газов.

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В исследовании говорится, что большинство из компаний смогут сократить выбросы только на 40 процентов. При этом в стратегиях по сокращению выбросов парниковых газов сказано, что Google обещал к 2030 году отказаться от выбросов углекислого газа, а IKEA обещала к 2030 году стать «климатически положительной». Выбросы создаются от транспортировки товаров до энергии, используемой на фабриках или в магазинах. Также углеродный след остается от выращивания сельскохозяйственных культур или вырубки деревьев.

Только три из 25 компаний приблизились к сокращению на 90 процентов выбросов углерода. Это Maersk, Vodafone и Deutsche Telekom. Автор исследования Томас Дэй заявил, что между тем, что говорят компании, и реальностью существует большой разрыв, поэтому потребителю будет сложно определить правду. «Амбициозно звучащие заголовки компаний слишком часто не имеют под собой реальной основы», — добавил он. Многие фирмы не включили выбросы в стратегию по климату, которые косвенно связаны с их деятельностью. Например, 70 процентов климатического следа Apple создается за счет расхода электроэнергии потребителями, использующими телефоны, ноутбуки и другие продукты Apple.

С помощью спутников ученые обнаружили более 1800 сверхвыбросов метана с нефтяных и газовых месторождений по всему миру. Одной из стран, которые осуществляют самые большие парниковые выбросы, оказалась Россия.

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Платон Щукин
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