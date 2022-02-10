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Российский посол призвал Францию присмотреться к истории с Deutsche Welle

Посол России Мешков призвал Францию внимательнее присмотреться к истории с Deutsche Welle
Алексей Мешков

Алексей Мешков. Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости

Посол России в Париже Алексей Мешков призвал партнеров во Франции внимательнее присмотреться к истории с немецкой телерадиокомпанией Deutsche Welle. Он заявил об этом в четверг, 10 февраля, в интервью РИА Новости.

Посол отметил, что дискриминация российских СМИ во Франции совершенно недопустима.

«Я бы посоветовал нашим французским коллегам внимательнее присмотреться к истории с Deutsche Welle. Может быть, это повлияет на их умственный процесс», — сказал Мешков.

Он призвал с уважением относиться к свободе слова и праву российских СМИ работать на общих основаниях в стране. «Конечно, ситуация здесь не такая. Там (в Германии) просто не дали работать. А RT France и Sputnik работают, несмотря на ограничения. Но это просто свидетельство того, что и у нас приходит конец терпению», — уточил он.

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Посол подчеркнул, что Россия не оставит эту тему и будет продолжать поднимать ее перед французами. По его словам, политика санкций против СМИ — это не путь Москвы, она его никогда не использовала. Однако в каких-то случаях наступает «предел, который требует взаимности», заключил Мешков.

3 февраля МИД РФ озвучил меры в ответ на запрет вещания RT DE в Германии. Среди них — прекращение спутникового и иного вещания Deutsche Welle в России и закрытие корреспондентского пункта организации в Москве. Также МИД решил аннулировать аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle и инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании компании иностранным агентом.

1 февраля Комиссия по надзору за СМИ запретила RT DE вещание в ФРГ. Уточнялось, что причиной стало отсутствие у канала требуемой местным законом о СМИ лицензии.

Марина Совина
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