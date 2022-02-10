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В Госдуме назвали причины обвинений в адрес России из-за ситуации вокруг Украины

Депутат Чепа назвал причиной обвинений в адрес России желание привязать ярлык агрессора

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что причиной обвинений Запада в адрес России из-за ситуации вокруг Украины является желание сделать так, чтобы ярлык «агрессора» «плотно и прочно привязался к стране». Его слова приводит RT.

Он подтвердил, что у России нет агрессивных планов в отношении Украины, это не раз говорил президент Владимир Путин. «На всех встречах мы продолжаем это говорить, но Запад упорно не хочет это слышать», — подчеркнул Чепа.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Москва не вынашивает агрессивных планов в отношении Киева, а сообщения об этом являются намеренной дезинформацией западных стран. Он отметил, что основной угрозой для Украины является внутренний конфликт между киевским режимом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

10 февраля стало известно, что комитет сената США по иностранным делам рассматривает возможность введения санкций в отношении России за якобы совершенные Москвой кибератаки против Украины. По словам члена Международного комитета сената Криса Мерфи, препятствующие вторжению РФ санкции могут быть связаны с кибератаками.

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Юлия Ямпольская
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