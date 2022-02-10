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Нарышкин назвал главную угрозу для Украины

Глава СВР Нарышкин заявил об отсутствии у России агрессивных планов в отношении Украины

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Главной угрозой для Украины является внутренний конфликт между киевским режимом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Ее назвал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, пишет РИА Новости.

По его словам, российская сторона не вынашивает агрессивных планов по отношению к Украине, слухи об этом — специальная дезинформация Запада. «Мы видели, мы знаем, как эта откровенная ложь, причем ложь очень опасная, начала распространяться с другого берега Атлантики, и эту ложь подхватили в целом ряде западных столиц», — подчеркнул Нарышкин.

Он добавил, что единственным путем урегулирования конфликта на Украине является дипломатический. «Это путь через реализацию комплекса мер по выполнению Минских соглашений», — заключил директор Службы внешней разведки России.

Ранее стало известно, что комитет сената США по иностранным делам рассматривает возможность введения санкций против России за якобы совершенные Москвой кибератаки против Украины. По утверждению члена Международного комитета сената Криса Мерфи, препятствующие вторжению России санкции могут быть связаны с кибератаками.

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Юлия Ямпольская
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