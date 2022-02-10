Дальнобойщики в США решили поддержать протесты в Канаде из-за вакцинации

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США предупредило правоохранительные органы, что дальнобойщики решили поддержать протесты в Канаде из-за обязательной вакцинации. Об этом сообщает газета The Hill.

Отмечается, что водители грузовиков намерены начать акции в Калифорнии в середине февраля, оттуда колонна направится в Вашингтон, а водители из Канады могут к ней присоединиться.

«[МВБ] получило сообщения о том, что водители грузовиков потенциально планируют блокировать дороги в крупнейших городах США в знак протеста против в том числе обязательной вакцинации», — говорится в меморандуме американского министерства.

Ранее сообщалось, что устроившие акцию протеста против ковид-ограничений канадцы перекрыли мост Амбассадор между США и Канадой. Этот мост представляет из себя самый загруженный сухопутный пограничный переход между двумя странами.

7 февраля мэр канадской столицы Джим Уотсон сообщил, что ввел в Оттаве режим чрезвычайного положения из-за протестов дальнобойщиков. Градоначальник также отметил, что введение режима ЧП позволит обеспечить «большую гибкость» администрации.