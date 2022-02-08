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Протестующие в Канаде перекрыли мост в США

CBC: противники ковид-ограничений перекрыли мост между Канадой и США

Кадр: CBC/Radio-Canada

Канадцы, устроившие акцию протеста против ковид-ограничений, перекрыли мост Амбассадор между США и Канадой. Об этом сообщает CBC.

Мост Амбассадор, соединяющий города Уинсор в канадской провинции Онтарио и Детройт (штат Мичиган, США), представляет из себя самый загруженный сухопутный пограничный переход между США и Канадой. Также это основной маршрут для грузовых автомобилей.

Противники антикоронавирусных мер пришли туда с канадскими флагами. Полиция Канады предупредила водителей с обеих сторон моста о том, что переход через реку Детройт не работает. Автомобилистам предложили воспользоваться туннелем, проложенным под мостом в качестве запасного пути.

7 февраля мэр канадской столицы Джим Уотсон сообщил, что ввел в Оттаве режим чрезвычайного положения из-за протестов дальнобойщиков. Градоначальник также отметил, что введение режима ЧП позволит обеспечить «большую гибкость» администрации.

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Николай Чигасов
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