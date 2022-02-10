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Мигрант убил и расчленил россиянина после гей-свидания

В Москве после гей-свидания мигрант убил российского маляра и расчленил его тело

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве задержан 44-летний мигрант, подозреваемый в том, что он убил и расчленил россиянина после гей-свидания. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, жертва расправы — 36-летний маляр — пропал еще 8 февраля. Мужчина, по словам супруги, ранним утром ушел из дома и не вернулся.

В тот же день в Москве на конвейерной ленте мусороперерабатывающего завода нашли человеческую голову. Находку обнаружили сортировщицы. Следователи выяснили, что это останки пропавшего маляра. Оказалось, что жертва и его 44-летний убийца познакомились на гей-сайте и после свидания мигрант совершил убийство, после чего расчленил тело, чтобы избежать ответственности.

В ходе расследования выяснилось, что сожительница мигранта заметила, как он расфасовывает части тела погибшего по пакетам. Однако злоумышленник, под угрозами расправы над ее дочерью, заставил помочь ему избавиться от улик. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося, проводятся экспертизы.

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Владимир Седов
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