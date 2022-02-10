На Украине обвинили Россию в «ползучей оккупации»

Министр обороны Украины Алексей Резников упрекнул Россию в использовании тактики «ползучей оккупации». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Глава Минобороны обвинил Москву в милитаризации Крыма и использовании территории полуострова в качестве полигона. «Сейчас мы наблюдаем и учения, и накопление оружия в связи с этим, отвод и ввод подразделений Вооруженных сил РФ, перекрытие акваторий Азовского и Черного морей "для учений" — это тактика ползучей оккупации моря, которую они используют давно», — заявил Резников.

Если мир на это не отреагирует, уверен министр, Кремль будет использовать такую тактику повсеместно. По мнению Резникова, нужно запретить российским кораблям заходить в «цивилизованные» порты.

Ранее министерство иностранных дел (МИД) Украины обвинило Россию в блокировании акватории Черного и Азовского морей во время военных учений. Это, считают в Киеве, грозит серьезными экономическими и социальными последствиями, прежде всего для Украины.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что все военные маневры кораблей ВМФ России в Черном и Азовском морях не мешают торговым судам и не блокируют их передвижение.