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На Украине обвинили Россию в «ползучей оккупации»

Глава Минобороны Украины Резников упрекнул Россию в милитаризации Крыма

Фото: Bleb Garanich / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников упрекнул Россию в использовании тактики «ползучей оккупации». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Глава Минобороны обвинил Москву в милитаризации Крыма и использовании территории полуострова в качестве полигона. «Сейчас мы наблюдаем и учения, и накопление оружия в связи с этим, отвод и ввод подразделений Вооруженных сил РФ, перекрытие акваторий Азовского и Черного морей "для учений" — это тактика ползучей оккупации моря, которую они используют давно», — заявил Резников.

Если мир на это не отреагирует, уверен министр, Кремль будет использовать такую тактику повсеместно. По мнению Резникова, нужно запретить российским кораблям заходить в «цивилизованные» порты.

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Ранее министерство иностранных дел (МИД) Украины обвинило Россию в блокировании акватории Черного и Азовского морей во время военных учений. Это, считают в Киеве, грозит серьезными экономическими и социальными последствиями, прежде всего для Украины.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что все военные маневры кораблей ВМФ России в Черном и Азовском морях не мешают торговым судам и не блокируют их передвижение.

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Алиса Реброва
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