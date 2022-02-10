В Кремле прокомментировали военные маневры российских кораблей в Черном море

Все военные маневры кораблей ВМФ России в Черном море не мешают торговым судам и не блокируют их передвижение. Так прокомментировал действия флота РФ в акватории Черного моря пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, его слова передает «Интерфакс».

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, соответствуют ли действительности заявления Киева о блокировании Россией судоходства в Черном и Азовском морях.

«Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Кроме того, он отметил, что все передвижения российских военных кораблей в Черном море производятся в строгом соответствии с международным морским правом.

Ранее МИД Украины обвинил Россию в блокировании акватории Черного и Азовского морей во время военных учений. Ведомство выразило протест и заявило, что площадь проведения маневров делает невозможным судоходство в обоих морях.