Сборная России опустилась на одну строчку в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Сборная России занимает девятое место после шести соревновательных дней на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам 10 февраля российская команда опустилась на девятое место в неофициальном медальном зачете Игр. В этот день россияне не завоевали ни одной награды. В активе отечественных атлетов остается 11 медалей разного достоинства: два золота, три серебра и шесть бронзовых наград.

Лидером зачета является сборная Германии, спортсмены которой завоевали шесть золотых медалей. На втором месте располагается сборная Норвегии, в активе которой пять золотых наград. Замыкают тройку лидеров американские спортсмены.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.