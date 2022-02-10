Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
США
Сегодня
16:10 (Мск)
Китай
Олимпийские игры 2022 (м)|Группа A
Канада
Сегодня
16:10 (Мск)
Германия
Олимпийские игры 2022 (м)|Группа A
Аталанта
Сегодня
20:00 (Мск)
Фиорентина
Кубок Италии|1/4 финала
Ливерпуль
Сегодня
22:45 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Ювентус
Сегодня
23:00 (Мск)
Сассуоло
Кубок Италии|1/4 финала
Спорт

Сборная России по футболу опустилась в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу заняла 35-ю строчку в обновленном рейтинге ФИФА

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг национальных команд. Список доступен на сайте организации.

Лидерами рейтинга футбольных сборных остаются Бельгия, Бразилия и Франция. На четвертое место поднялась национальная команда Аргентины.

Сборная России опустилась с 34-й на 35-ю строчку. Отечественную команду опережает в рейтинге Египет.

Россияне не сумели напрямую попасть на чемпионат мира в Катаре. Команде Валерия Карпина необходимо преодолеть стыковые матчи. Игра против сборной Польши пройдет 24 марта.

В 1996 году сборная России поднялась на третью строчку рейтинга ФИФА, что стало лучшим результатом в ее истории. Худший показатель национальной команды — 70-е место в июне 2018-го.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
В России изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» высказался о правдивости передачи
В России Google признали виновной в нарушении антимонопольного законодательства
Для россиян утвердили новые льготы
ФСБ назвала украинского студента Осипчука виновником лжеминирования школ России
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Лавров поправил переводчицу на встрече с Трасс
Врач допустил смерть Пушкина из-за клизмы
Появилось видео пожара в аэропорту Шереметьево
Мигрант убил мужчину после свидания в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.