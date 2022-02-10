Российский чиновник одобрил «сталинские» методы расстрелов семей провинившихся

Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков, критикуя работу сельского предприятия, заявил, что его сотрудников в сталинские времена расстреляли бы вместе с родственниками. Об этом сообщило в своем Telegram-канале издание «Подъем».

По его словам, государство не для того поддерживает частные предприятия, чтобы те «строили какие-то курятники».

«При Иосифе Виссарионовиче [Сталине] в тридцатые годы уже расстреляли бы, вместе с родственниками и семьями. И правильно бы сделали», — заявил чиновник.

Позже Глазков извинился за слишком резкое высказывание и добавил, что сталинские репрессии не поддерживает. При этом такие слова в адрес представителей сельского предприятия он объяснил тем, что еще в 2017 году они должны были в рамках государственного инвестпроекта создать высокотехнологичное производство, однако процесс очень сильно затянулся.

Ранее на видео попал депутат совета Динского района Краснодарского края Александр Мамонов, пытавшийся задушить районного активиста, который принес в сельскую администрация предложения по бюджету.

