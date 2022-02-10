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В Госдуме предложили США «эффективный» способ траты времени

Депутат ГД Слуцкий предложил США договариваться с Россией вместо обсуждения новых санкций
Начало событий в новости В США рассмотрение санкций против России зашло в тупик
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя в своем Telegram-канале тупик в рассмотрении в США законопроекта о санкциях против России, предложил американцам более «эффективный» способ траты времени, чем обсуждение новых антироссийских мер. Он считает, что вместо этого американским конгрессменам стоит приложить усилия для того, чтобы научиться договариваться с Москвой по тем вопросам, которые их не устраивают.

«"Мать всех санкций", судя по всему, пала жертвой распрей отцов американского популизма. Силы, затраченные на разработку законопроекта, можно было бы использовать с гораздо большей пользой. Например, на размораживание межпарламентского диалога и обсуждение российских предложений по гарантиям безопасности. Но нет, сенаторы и конгрессмены предпочитают жить в своей псевдореальности», — написал депутат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщения об ужесточении санкций Великобритании против России, которые одобрил парламент Соединенного Королевства. Она подчеркнула, что поводы Лондона к очередным ограничениям против Москвы носят искусственный характер и это становится очевидно всем.

Марина Совина
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