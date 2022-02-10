В США рассмотрение санкций против России зашло в тупик

Глава международного комитета сената США демократ Роберт Менендес заявил, что рассмотрение законопроекта о санкциях против России зашло в тупик. Политика цитирует РИА Новости.

По словам американского сенатора, конгрессмены не могут договориться о «вторичных» мерах в отношении банка и российского газопровода «Северный поток-2». Менендес отметил, что сейчас в сенате рассматриваются «другие возможности». В декабре 2021 года Менендес заявлял о разработке «матери всех санкций» против России при вторжении на Украину. Отмечалось, что пакет мер будет иметь «разрушительные последствия» для российского народа.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Конгресс США не успел рассмотреть законопроект об антироссийских санкциях в случае эскалации напряженности вокруг Украины, так как 9 февраля палата представителей США ушла на каникулы, так и не проголосовав по законопроекту. Теперь она возобновит работу 28 февраля.

Республиканцы и демократы не могут договориться, насколько эффективными будут меры против РФ. Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что санкции не удержат Россию от реализации приписываемых ей «агрессивных планов» в отношении Украины. При этом демократы отказываются действовать превентивно.