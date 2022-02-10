В Госдуме предрекли провал новым санкциям США против России

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев высказался о возможном введении новых санкций против России со стороны США. В беседе с РИА Новости политик предположил, почему американский сенат зашел в тупик по этому вопросу.

Шхагошев предрек провал возможным санкциям США против России: по его мнению, рестрикции не повлияют на страну из-за бюджетной эффективности. В качестве аргумента депутат напомнил об аналитике агентства Bloomberg. Его эксперты допустили, что в 2022 году российский бюджет способен получить от 65 до 80 дополнительных миллиардов долларов от продажи нефти, что создаст «больший буфер на случай кризиса из-за санкций».

«Эффективность бюджета такова с учетом дополнительных доходов, что санкции не будут иметь никакого эффекта», — подчеркнул депутат. Он также добавил, что «аналитика Bloomberg завела и сенат в тупик».

Ранее сообщалось, что рассмотрение санкций США против России зашло в тупик. Об этом заявил глава международного комитета сената США демократ Роберт Менендес, который ранее анонсировал разработку «матери всех санкций» против России при вторжении на Украину. По его словам, сейчас обсуждаются «другие возможности».

