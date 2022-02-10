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В Госдуме предрекли провал новым санкциям США против России

Депутат Шхагошев: аналитика Bloomberg завела в тупик сенат США по новым санкциям против РФ
Адальби Шхагошев

Адальби Шхагошев. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев высказался о возможном введении новых санкций против России со стороны США. В беседе с РИА Новости политик предположил, почему американский сенат зашел в тупик по этому вопросу.

Шхагошев предрек провал возможным санкциям США против России: по его мнению, рестрикции не повлияют на страну из-за бюджетной эффективности. В качестве аргумента депутат напомнил об аналитике агентства Bloomberg. Его эксперты допустили, что в 2022 году российский бюджет способен получить от 65 до 80 дополнительных миллиардов долларов от продажи нефти, что создаст «больший буфер на случай кризиса из-за санкций».

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«Эффективность бюджета такова с учетом дополнительных доходов, что санкции не будут иметь никакого эффекта», — подчеркнул депутат. Он также добавил, что «аналитика Bloomberg завела и сенат в тупик».

Ранее сообщалось, что рассмотрение санкций США против России зашло в тупик. Об этом заявил глава международного комитета сената США демократ Роберт Менендес, который ранее анонсировал разработку «матери всех санкций» против России при вторжении на Украину. По его словам, сейчас обсуждаются «другие возможности».

Марина Совина
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