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Турция обвинила Запад в нагнетании паники вокруг Украины

Глава МИД Турции заявил, что заявления Запада об агрессии России приводят к росту паники
Мевлют Чавушоглу

Мевлют Чавушоглу. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Заявления стран Запада о российской агрессии в отношении Украины приводят лишь к росту паники и ухудшению экономической обстановки, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, его слова цитирует ТАСС.

«Заявления о том, что сегодня Россия вторгнется [на Украину], завтра вызовут волнения на Украине. Это также наносит экономический ущерб Украине и ее национальной валюте. Мы видим, что эта картина не соответствует действительности. Есть ли напряженность? Есть. Есть ли возможность конфликта? Есть. Но не надо озвучивать это при помощи мегафонной дипломатии, как делают некоторые западные страны», — отметил министр.

Чавушголу также обвинил страны Запада в нагнетании обстановки, в то время как Турция выступает за диалог с Россией. «Как государство, поддерживающее хорошие отношения с обеими сторонами, мы продолжаем предпринимать шаги по снижению напряженности [в отношениях между Москвой и Киевом]», — добавил глава МИД.

Ранее экономист Юрий Атаманюк в эфире телеканала «НАШ» назвал Турцию худшим из возможных посредников между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что Турция пытается извлечь выгоду из отношений с обеими странами, продавая Украине летальное оружие, при этом торгуя с Россией и покупая у нее газ, экспортируемый через «Турецкий поток».

7 февраля представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын назвал согласие Москвы главным условием для встречи российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Турции.

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Дмитрий Сотак
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