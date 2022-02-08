Турцию назвали худшим посредником между Россией и Украиной

Экономист Юрий Атаманюк в эфире телеканала «НАШ» назвал Турцию худшим из возможных посредников между Россией и Украиной и объяснил, почему она не сможет им стать.

«Если бы меня спросили, какая страна не может быть посредником на первом месте, худший вариант — это Турция. Априори она не может являться посредником в мирных переговорах. Турция сегодня находится в замороженном военном конфликте со странами Евросоюза и со странами НАТО, что касается северной Республики Кипр. Построена стена, последняя в Европе. Во-вторых, сегодня турецкие военные силы проводят операции на суверенной территории другого государства северо-восточной Сирии, где территория населена курдами», — заявил эксперт.

Также он подчеркнул, что Турция пытается извлечь выгоду от отношений с обеими странами, продавая Украине летальное оружие, при этом торгуя с Россией и покупая у нее газ, экспортируемый через Турецкий поток.

Ранее политический эксперт Олеся Яхно признала, что у Украины нет возможности договориться с Россией об урегулировании ситуации на Донбассе, в каком бы формате не проходили переговоры, из-за слишком разных интересов и взглядов на сложившуюся ситуацию. По ее мнению, этого не удастся сделать даже при участии в процессе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.