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На Украине признали невозможность «договориться» с Россией по Донбассу

Политолог Яхно заявила, что Россия и Украина не договорятся по ситуации в Донбассе

Фото: Pixabay

Политический эксперт Олеся Яхно в эфире телеканала «НАШ» признала, что у Украины нет возможности договориться с Россией об урегулировании ситуации на Донбассе, в каком бы формате не проходили переговоры, из-за слишком разных интересов и взглядов на сложившуюся ситуацию.

«Проблема не в формате или в том, кто является посредником. Проблема в том, что позиции Украины и России настолько крайние, что точек, где можно договориться в принципе нет. Россия не собирается в двустороннем формате говорить, даже если посреди будет сидеть Эрдоган (Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции — прим. "Ленты.ру"), о Донбассе, потому что позиция России, что это якобы внутренний конфликт и пусть Украина разговаривает с самопровозглашенными лидерами. Потому никаких переговоров не будет», — заявила политолог.

Она добавила, что действие «нормандского формата» является лишь формальностью, а на встрече в Берлине не будет принято каких-либо значимых решений, которые изменят обстановку в Донбассе.

Ранее руководитель консалтинговой компании Stonehenge, политический консультант Владимир Грановский заявил, что любой военный конфликт на Украине может перерасти в общеевропейский и назвал Минские соглашения фактором, который это сдерживает.

Марина Совина
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