На Украине назвали сдерживающий общеевропейский конфликт фактор

Руководитель консалтинговой компании Stonehenge, политический консультант Владимир Грановский в эфире телеканала «НАШ» заявил, что любой военный конфликт на Украине может перерасти в общеевропейский и назвал Минские соглашения фактором, который это сдерживает.

«Опасность состоит в том, и европейцы это понимают, что любой конфликт на Украине может разрастись в общеевропейский. Сами Минские соглашения были подписаны только потому, что было два котла, и военные действия на Донбассе могли перерасти в полноценную войну, которую бы неизбежно захватил Европейский союз. И Минские соглашения тогда эту войну остановили, зафиксировав на линии разграничения», — рассказал политолог.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен высказался по поводу возможности автономии в Донбассе, заявив, что Украина будет готова продвигаться вперед в этом вопросе при условии должной очередности имплементации Минских соглашений. По его словам, Вашингтон и Киев придерживаются одного мнения по поводу восприятия Минских соглашений как пути к урегулированию конфликта на востоке Украины.