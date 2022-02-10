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В США рассказали об отправке в Европу для борьбы с Россией непроверенного оружия

В Popular Mechanics рассказали об отправке США в Европу непроверенного оружия

Фото: Vaclav Salek / CTK / Globallookpress.com

США отправляют в Европу для борьбы с Россией непроверенное в реальной войне оружие, рассказывает американский журнал Popular Mechanics.

Издание отмечает, что переносной противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin, поставленный Украине, «редко использовался для уничтожения танков, для которого он изначально предназначался».

Другая техника — боевая машина Stryker Infantry Carrier Vehicle — Dragoon (ICV-D), оснащенная 30-миллиметровой автоматической пушкой, предназначенной для поражения легкобронированных машин. «Stryker Dragoon никогда не участвовал в боевых действиях», — напоминает журнал о технике, размещенной в Германии.

Издание отмечает, что легкий армейский внедорожник фирмы Infantry Squad Vehicle (ISV), который может быть размещен в Польше, «все еще находится на стадии испытания».

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Согласно данным журнала, истребитель пятого поколения F-35 Lightning II воевал только против неподготовленного противника. «F-35 уже участвовал в боевых действиях в Афганистане и против "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в Сирии и Ираке, но в обоих случаях удары по противникам, не имеющим противовоздушной обороны (ПВО), не встретили сопротивления. F-35 не действовал против такого противника, как Россия, обладающего передовыми системами ПВО и истребителями», — говорится в публикации.

В феврале в Defense News утверждали, что в потенциальном военном конфликте с Россией в Восточной Европе, в частности, на Украине, НАТО стоит отказаться от использования американских истребителей F-35 Lightning II из-за высокого риска потери этих малочисленных и дорогостоящих самолетов.

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Иван Потапов
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