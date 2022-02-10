Российский фондовый рынок закрылся ростом основных индексов по итогам торгов в четверг, 10 февраля. Индекс Мосбиржи прибавил почти 0,5 процента, индекс РТС — вырос на 0,78 процента, свидетельствуют данные Московской биржи.

Растет и индекс голубых фишек (0,39 процента), в лидерах роста бумаги TCS Group (плюс почти 5 процентов), «Полиметалла» (рост в 3,6 процента), «Яндекса» (2,57 процента). Снижается стоимость акций «Газпрома» и «Роснефти», которые теряют 1,72 и 0,79 процента соответственно.

Также упали в цене бумаги НЛМК (0,73 процента) — ранее Федеральная антимонопольная служба признала, что компания нарушила законодательство.

Стоимость нефти Brent приблизилась к отметке в 93 доллара за баррель, рост составил почти 1,3 процента.

К доллару рубль укрепляется (74,55 рубля за доллар), к евро несколько снижается (85,5 рубля), хотя в течение дня курс евро опускался до минимума почти за месяц, ниже отметки в 85 рублей.