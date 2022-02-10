Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Узбекистане отреагировали на совет Лукашенко вступить в Союзное государство

В Ташкенте заявили о серии безответственных высказываний Лукашенко

Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

В Узбекистане отреагировали на совет президента Белоруссии Александра Лукашенко вступить в Союзное государство, передает РИА Новости.

«Серия безответственных заявлений никак не соответствует достигнутым совместными усилиями обеих стран, духу и уровню межгосударственных отношений. Было бы разумным уважаемому Александру Григорьевичу заняться, прежде всего, своими непростыми внутренними и внешними проблемами», — заявил источник в официальных кругах Узбекистана.

В Ташкенте считают, что Лукашенко в своих высказываниях не стоит давать оценку внешней и внутренней политике других стран.

«Узбекистан как независимое суверенное государство имеет четкое видение своего будущего и, исходя исключительно из интересов народа и государства, будет продолжать идти по пути собственной национальной стратегии развития», — заключил собеседник агентства.

Материалы по теме:
«Сколько вы нам заплатили? Ноль!» Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы
«Сколько вы нам заплатили? Ноль!»Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы
2 сентября
Путин и Лукашенко подписали программу интеграции России и Белоруссии. Каким будет обновленное Союзное государство?
Путин и Лукашенко подписали программу интеграции России и Белоруссии.Каким будет обновленное Союзное государство?
4 ноября

Ранее Лукашенко заявил, что в течение 15 лет к Союзному государству России и Белоруссии присоединятся Украина и Казахстан. По его словам, Армении также «деваться некуда». «Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости экономической тоже присоединятся», — добавил Лукашенко.

МИД Армении назвал это высказывание самобытным геополитическим анализом и вызвал посла Белоруссии. В армянском парламенте заявили, что Лукашенко оказывает российской власти медвежью услугу, и посоветовали ему «посетить минский аэропорт, который напоминает свинарник».

В начале января Лукашенко, выступая на сессии Совета Организации Договора о коллективной безопасности, посвященной событиям в Казахстане, предрек аналогичные проблемы Узбекистану. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал это необоснованным заявлением.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Вирусолог оценил риск появления мутации из-за восьми прививок Жириновского
Трампа уличили в смывании документов в унитаз Белого дома
Сын Бекхэма намазал булку майонезом в кулинарном шоу за 100 тысяч долларов
Врач рассказал о смертельно опасном для детей состоянии при заражении омикроном
Подсчитана выгода России от дорогой нефти
Россиянин зарезал родственников и совершил суицид
В Олимпийском комитете США оценили ситуацию с Валиевой
Ведущая «Давай поженимся!» раскрыла истинный смысл передачи
Российская блогерша похвасталась квартирой по соседству с Месси
Россиянин на видео объяснил убийство бывшего полицейского волей Аллаха
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.