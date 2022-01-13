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Узбекистан ответил посулившему ему проблемы Лукашенко

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ответил белорусскому лидеру Александру Лукашенко
Шавкат Мирзиеев

Шавкат Мирзиеев. Фото: Globallookpress.com

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ответил белорусскому лидеру Александру Лукашенко, посулившему его стране проблемы вслед за Казахстаном. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря Мирзиеева Шерзода Асадова.

Как написал Асадов, Мирзиеев на заседании Совета безопасности «высказал мнение о заявлениях глав некоторых государств касательно Узбекистана».

«На днях со стороны руководителей некоторых государств были сделаны необоснованные заявления о том, что Узбекистан должен извлечь уроки из произошедших в Казахстане событий. Мы внимательно следим за ситуацией в регионе, всеми вызовами и угрозами его безопасности», — заявил президент Узбекистана.

Мирзиеев добавил, что Ташкент располагает «необходимым потенциалом и мощью для адекватного реагирования на любую угрозу».

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Лукашенко, выступая на сессии Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), посвященной событиям в Казахстане, предрек аналогичные проблемы Узбекистану. По его словам, на границе Казахстана скопилось немало международных террористов и «желающих взорвать ситуацию вокруг центральноазиатских постсоветских республик».

«Уроки, о которых много говорили, должны извлечь, простите за это, прежде всего Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации, их взгляды брошены в том числе и на Узбекистан», — сказал Лукашенко, не уточнив, о чьих взглядах идет речь.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это высказывание темой для общения Минска с Ташкентом.

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София Сарджвеладзе
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