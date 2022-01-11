Кремль оценил заявление Лукашенко об угрозе переворота в Узбекистане

Высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко об угрозе переворота в Узбекистане — тема для общения Минска с Ташкентом. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Таким образом пресс-секретарь ответил на вопрос журналистов, поддерживают в Кремле опасения Лукашенко и ведутся ли консультации с руководством Узбекистана. «Скорее это тема для общения между Минском и Ташкентом. В этом ракурсе мы не принимаем участия в разговорах», — высказался Песков.

Ранее Лукашенко, выступая на сессии Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), посвященной событиям в Казахстане, предрек аналогичные проблемы Узбекистану. «Уроки, о которых много говорили, должны извлечь, простите за это, прежде всего Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации, их взгляды брошены в том числе и на Узбекистан», — сказал Лукашенко, не уточнив, о чьих взглядах идет речь.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Затем митингующие выдвинули политические требования: отставка правительства, проведение новых выборов, уход из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

