В российском регионе инвалид насмерть замерз из-за нехватки денег на уголь

В городе Белово Кемеровской области инвалид насмерть замерз в собственном доме из-за нехватки денег на уголь. Об этом рассказал сосед россиянина, сообщает «Сибдепо».

По словам жителя российского региона, мужчина стал инвалидом год назад после инсульта — тогда он начал получать пенсию в размере восьми тысяч рублей. К нему не приходили родственники, денег на уголь не хватало.

«Вообще он все время жил впроголодь. То сахара ему дадим, то хлеба. Часто его подкармливали супом. Я к нему заходил почти каждый день в том году», — рассказал сосед.

По его словам, россиянин с инвалидностью ранее замерзал у себя дома — тогда медики ампутировали ему пальцы и отправили в дом временного пребывания. После возвращения домой сотрудники соцзащиты не привезли мужчине уголь, подчеркнул местный житель.

Он заявил, что в начале года долгое время не заходил к соседу. Выяснилось, что он скончался.

«Правоохранители предположили, что Витя замерз, так как он был почти раздет. А когда люди замерзают, перед смертью раздеваются. В руке у Вити было пять тысяч рублей», — сказал мужчина.

Ранее в Белгородской области 11-летний инвалид умер после того, как его заперли в машине родственники. Ребенок не мог выбраться наружу, когда автомобиль загорелся. Несовершеннолетнего извлекли прохожие, он умер в больнице от термических травм.

