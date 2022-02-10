На пути к сокращению уровня выбросов нидерландский банк Rabobank сделал переход к зеленой энергетике основной частью своей стратегии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В рамках своего плана банк планирует увеличить финансирование сектора возобновляемых источников энергии на 30 процентов в год до 2025 года. Банк также начнет выдавать ипотеки на большее количество энергосберегающих домов и снизит энергоемкость своих управляемых фондов. Второй крупнейший банк Нидерландов заставит клиентов стать «зелеными» — Rabobank изучает свой кредитный портфель, чтобы выявить крупнейших эмитентов парниковых газов и понять их планы по приведению своей деятельности в соответствие с Парижским соглашением по климату. Оно было подписано в 2016 году 175 странами, которые обязались ограничить рост температуры на Земле. Банки столкнулись со все большей необходимостью учитывать воздействие своих займов на окружающую среду. Кредиты Rabobank на общую сумму около 100 миллиардов евро выданы сектору сельского хозяйства — одному из крупнейших загрязнителей планеты. Именно объекты сельского хозяйства производят около четверти всех парниковых газов в мире, и объем этих выбросов очень трудно сократить.

Генеральный директор банка Вибе Драйер отметил, что отныне консультанты будут просить заемщиков взять на себя обязательства для достижения целей, прописанных в Парижском соглашении по климату. «Если они не берут на себя обязательства, и мы не видим прогресса, то в итоге это может привести к тому, что мы решим, что это не тот клиент, с которым мы можем продолжать работу», — объяснил руководитель. Со временем Rabobank хочет сделать свой бизнес абсолютно «зеленым», а также повысить энергетический рейтинг своего ипотечного портфеля.

Лучшим топливом для перехода к зеленой энергетике нидерландская финансовая организация считает природный газ. Однако банк также хочет возглавить финансирование новых технологий, таких как производство водорода и улавливание углерода.

По оценкам Bloomberg, правительствам и компаниям необходимо инвестировать не менее 92 триллионов долларов к 2050 году, чтобы достаточно быстро сократить выбросы и избежать ужасных последствий изменения климата. «Для создания более устойчивого энергоснабжения в мире требуются огромные вложения, будь то крупномасштабные вклады, инвестиции в инфраструктуру или совместные инициативы отдельных лиц. Все это открывает возможности для банка», — заявил Вибе Драйер.

Переход к безопасной для планеты энергии происходит и в России. Недавно в Центре финансовых расчетов оценили скорость ввода в стране объектов на возобновляемых источниках энергии. В 2021 году план по вводу мощностей оказался перевыполнен, так как некоторые площадки должны были заработать лишь в следующем году.