Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Экс-чиновник министерства обороны Британии раскрыл интересы Лондона на Украине

Быший британский чиновник Уильямс рассказал об интересе Запада к «поглощению» Украины

Фото: Peter Nicholls / REUTERS

Целое поколение британских дипломатов и аналитиков хотя и признают необходимость реформ на Украине, в конечном итоге заинтересованы в ее «поглощении» Западом и включении в «сферу мира и безопасности». Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал Николас Уильямс, старший научный сотрудник аналитического центра European Leadership Network и экс-чиновник британского министерства обороны.

«Британские военные элиты видят Россию и [президента России Владимира] Путина как агрессора и угрозу европейской безопасности», — объяснил эксперт. От также раскрыл ключевое отличие политики Британии в этом вопросе от других европейских государств: тот факт, что она отделена от европейского материка морем, позволяет Британии не опасаться каких-то экономических потрясений или перебоев в поставках энергоносителей, в отличие от Германии. «Этим и объясняется ее жесткая позиция в отношении России», — пояснил Уильямс.

Материалы по теме:
«Они заплатят за это» Джо Байден пообещал России катастрофу и невиданные санкции в случае военного вторжения на Украину
«Они заплатят за это»Джо Байден пообещал России катастрофу и невиданные санкции в случае военного вторжения на Украину
20 января
Британия готовит новые санкции против России. Российские олигархи могут потерять собственность в Великобритании
Британия готовит новые санкции против России.Российские олигархи могут потерять собственность в Великобритании
30 января
Чай, кофе, повоюем. Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
Чай, кофе, повоюем.Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
00:00

Специалист напомнил, что интерес Британии к евроатлантической интеграции Украины прослеживался еще с 1990-х годов. Впоследствии Лондон стал одним из инициаторов соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, а также предоставления Киеву статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. «Великобритания пытается сблизить Украину с НАТО настолько, насколько это возможно без предоставления ей членства», — рассказал Уильямс.

Ранее посол Украины в Великобритании сообщил, что Киев попросил Лондон о поставке системы противовоздушной обороны (ПВО). Дипломат отметил, что в настоящий момент запрос Киева обрабатывается Лондоном, и посоветовал следить за аэропортом Борисполь. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Великобритания поставила Киеву тысячи современных противотанковых ракет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Шварцман
Обсудить
Последние новости
Девятичасовые переговоры в «нормандском формате» закончились безрезультатно
МОК подал апелляцию на решение об отмене отстранения Валиевой на Олимпиаде
У россиян нашли дополнительный триллион в доходах от собственности
Журова ответила журналисту из США на слова о «накачанной препаратом» Валиевой
Назван порядок действий при получении фальшивой купюры в магазине
Москвичи вспомнили о коровниках на месте новостроек за МКАД
Смертельный вирус обнаружили в мозге выживших после лихорадки Эбола
Допинг-проба Валиевой дала положительный результат
Защитники природы нашли неожиданного союзника в борьбе за выживание лосося
Названы «истинные» цели встречи Макрона с Путиным и Зеленским
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.