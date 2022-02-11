Экс-чиновник министерства обороны Британии раскрыл интересы Лондона на Украине

Целое поколение британских дипломатов и аналитиков хотя и признают необходимость реформ на Украине, в конечном итоге заинтересованы в ее «поглощении» Западом и включении в «сферу мира и безопасности». Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал Николас Уильямс, старший научный сотрудник аналитического центра European Leadership Network и экс-чиновник британского министерства обороны.

«Британские военные элиты видят Россию и [президента России Владимира] Путина как агрессора и угрозу европейской безопасности», — объяснил эксперт. От также раскрыл ключевое отличие политики Британии в этом вопросе от других европейских государств: тот факт, что она отделена от европейского материка морем, позволяет Британии не опасаться каких-то экономических потрясений или перебоев в поставках энергоносителей, в отличие от Германии. «Этим и объясняется ее жесткая позиция в отношении России», — пояснил Уильямс.

Специалист напомнил, что интерес Британии к евроатлантической интеграции Украины прослеживался еще с 1990-х годов. Впоследствии Лондон стал одним из инициаторов соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, а также предоставления Киеву статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. «Великобритания пытается сблизить Украину с НАТО настолько, насколько это возможно без предоставления ей членства», — рассказал Уильямс.

Ранее посол Украины в Великобритании сообщил, что Киев попросил Лондон о поставке системы противовоздушной обороны (ПВО). Дипломат отметил, что в настоящий момент запрос Киева обрабатывается Лондоном, и посоветовал следить за аэропортом Борисполь. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Великобритания поставила Киеву тысячи современных противотанковых ракет.