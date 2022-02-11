Угрозы США о выдворении посла России назвали абсурдными

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости прокомментировал угрозы от американской стороны выдворить российского посла Анатолия Антонова из Вашингтона.

Дипломат заявил, что видел в СМИ слова Антонова о том, что ситуация складывается именно таким образом. Он подчеркнул, что Россия не участвует в переговорах по двусторонним визовым озабоченностям с США. Полянский назвал американские угрозы о выдворении российского посла абсурдными.

«Надеюсь, что эту ситуацию удастся урегулировать, потому что, конечно, подобные требования выглядят более чем абсурдными», — подчеркнул Полянский.

Ранее Полянский высказался о возможности провокации Украины в Донбассе. Он допустил, что Киев может реализовать такой план с целью обвинить Москву во «вторжении».

10 февраля посол России Анатолий Антонов заявил об угрозе его выдворения из США. Он отметил, что будет вынужден покинуть Соединенные Штаты к апрелю, если Москва не выполнит ряд условий Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в России.