В Азербайджане сообщили об обстреле со стороны Армении
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении
Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций со стороны Вооруженных сил (ВС) Армении. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Азербайджан».
В ведомстве сообщили, что инцидент произошел утром 11 февраля в Кельбаджарском направлении. В Минобороны добавили, что азербайджанская сторона не понесла потерь, а ситуация в настоящее время остается стабильной.
10 февраля секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Ереван предложил Баку провести зеркальный отвод войск от границы для начала процесса делимитации и демаркации. По его словам, нахождение вооруженных сил двух республик в непосредственной близости друг от друга чревато обострением ситуации, к которому могут привести любые политические процессы.