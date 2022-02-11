В Азербайджане сообщили об обстреле со стороны Армении

Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций со стороны Вооруженных сил (ВС) Армении. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Азербайджан».

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел утром 11 февраля в Кельбаджарском направлении. В Минобороны добавили, что азербайджанская сторона не понесла потерь, а ситуация в настоящее время остается стабильной.

10 февраля секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Ереван предложил Баку провести зеркальный отвод войск от границы для начала процесса делимитации и демаркации. По его словам, нахождение вооруженных сил двух республик в непосредственной близости друг от друга чревато обострением ситуации, к которому могут привести любые политические процессы.