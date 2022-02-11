В России предложили установить габариты ручной клади

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) обратилось в Минтранс с просьбой законодательно зафиксировать минимальный размер провоза ручной клади в самолетах на уровне 100 сантиметров по сумме трех измерений. Соответствующее письмо общественники уже отправили в ведомство, пишут «Известия».

Председатель ООП Илья Зотов рассказал, что эксперты изучили информацию 26 крупнейших перевозчиков и выявили шесть существующих вариантов размеров ручной клади — от 120 сантиметров по сумме трех измерений до 90 сантиметров (120, 118, 115, 95, 93, 90). При этом у 15 из 26 перевозчиков габариты составляют от 115 сантиметров, а у 11 других — 90 сантиметров или 95.

При этом в законодательстве указан только минимальный размер клади по весу (пять килограммов), но не по другим параметрам. Если инициативу, которую предложили в России, примут, то минимум 11 перевозчикам придется установить новые, единые правила. В ООП также призвали ограничить максимальный тариф на провоз домашних животных в самолетах. Однако в организации не назвали конкретную для этого показателя сумму.

