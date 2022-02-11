Политолог назвал главную причину невыполнения Украиной Минских соглашений

Страх президента Украины Владимира Зеленского не переизбраться на второй срок и даже потерять свой пост является одной из главных причин неисполнения страной Минских соглашений. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

По его словам, против реализации политической части «Минска-2» выступает подавляющее большинство лидеров общественного мнения, в том числе среди политиков. Любые попытки главы государства имплементировать в законодательство договоренности с Россией политолог назвал обреченными на неудачу.

«Зеленский знает, что если он сейчас будет пытаться продавить через Верховную Раду какие-то законы, соответствующие политической части Минских соглашений, то с большой долей вероятности у него не только ничего не получится, но сама Рада, включая даже некоторых членов президентской фракции "Слуга народа", может высказать своему лидеру недоверие», — пояснил Бышок.

Эксперт добавил, что сложившая в обществе ситуация является практически неразрешимой для украинского президента. При этом вероятность нового наступления со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе он также оценил как низкую.

Ранее стало известно, что переговоры советников глав государств «нормандского формата», которые прошли в Берлине, завершились без значительных результатов. Стороны вновь не смогли выработать единое мнение насчет исполнения Минских соглашений. В частности, Украина вновь отказалась вести переговоры с представителями самопровозглашенных республик Донбасса — ДНР и ЛНР.