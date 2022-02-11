На Украине резко подорожал борщ

Набор продуктов для приготовления борща резко подорожал на Украине за год, сообщил «Офис эффективного регулирования» (BRDO) на своем официальном сайте.

«Индекс борща» на Украине вырос более чем на 30 процентов за 2021 год. В феврале 2022 года порция блюда по традиционному рецепту, рассчитанная на четырех человек, обойдется в 80,92 гривны, или 2,89 доллара. В феврале прошлого года аналогичный показатель составлял 62,06 гривны, или 2,22 доллара.

При этом отмечается, что стоимость ингредиентов для борща изменилась в разной степени: от 5 до 284,4 процента. Так, свекла и морковь выросли в цене более чем в два раза, капуста — почти в четыре раза, картофель — на 5,5 процента, свинина — на 12,03 процента, сметана — на 8,78 процента.

В 2021 году сообщалось, что борщ на Украине подорожал в 2,6 раза из-за нестабильной ситуации в агросекторе. Посевные площади страны сократились из-за неблагоприятных погодных условий.