Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине резко подорожал борщ

BRDO сообщил, что «индекс борща» на Украине вырос более чем на 30% за 2021 год

Фото: Pixabay

Набор продуктов для приготовления борща резко подорожал на Украине за год, сообщил «Офис эффективного регулирования» (BRDO) на своем официальном сайте.

«Индекс борща» на Украине вырос более чем на 30 процентов за 2021 год. В феврале 2022 года порция блюда по традиционному рецепту, рассчитанная на четырех человек, обойдется в 80,92 гривны, или 2,89 доллара. В феврале прошлого года аналогичный показатель составлял 62,06 гривны, или 2,22 доллара.

При этом отмечается, что стоимость ингредиентов для борща изменилась в разной степени: от 5 до 284,4 процента. Так, свекла и морковь выросли в цене более чем в два раза, капуста — почти в четыре раза, картофель — на 5,5 процента, свинина — на 12,03 процента, сметана — на 8,78 процента.

В 2021 году сообщалось, что борщ на Украине подорожал в 2,6 раза из-за нестабильной ситуации в агросекторе. Посевные площади страны сократились из-за неблагоприятных погодных условий.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Британский парламент решил ужесточить санкции против России
Россия оценила итоги переговоров «нормандского формата»
В Москве при задержании пьяных мигрантов пострадали полицейские
Украине предрекли вынужденное «взросление» без «вторжения» России
Байден призвал американцев покинуть Украину
Принявшая обет бедности монахиня похитила 62 миллиона рублей и спустила в казино
Глава МИД Британии усомнилась в суверенитете России над Ростовом и Воронежем
Байден предрек мировую войну при конфликте американцев и русских
Названа причина появления длинного стола на переговорах Путина и Макрона
США посоветовали американцам немедленно покинуть Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.