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В России предрекли резкий спад заболеваемости COVID-19

Основатель «ДНКОМ» Исаев рассказал о спаде заболеваемости COVID-19 в России

Фото: Pixabay

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев в беседе с ТАСС рассказал, что на прошлой неделе в России был зафиксирован пик заболеваемости коронавирусной инфекции, а в настоящее время данные показатели идут на спад. Он предрек резкое снижение числа заразившихся в ближайшем будущем.

«На прошлой неделе Россия вышла на пик текущей волны COVID-19, а сейчас начался спад заболеваемости. Пик текущей волны уже пройден, и я считаю, что спад будет стремительным — это показывает опыт европейских стран. Думаю, в течение двух недель мы увидим показатели заболеваемости меньше шестизначных цифр, а после выйдем на низкое плато», — заявил генетик.

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев заявил, что коронавирус стал вызывать проблемы с сердечно-сосудистой системой у здоровых пациентов. Он отметил, что ранее среди последствий COVID-19 выделяли только бронхолегочные поражения, однако вирус стал поражать все органы в организме человека.

Марина Совина
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