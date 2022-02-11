Кардиолог рассказал о новом последствии COVID-19

Врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев заявил, что коронавирус стал вызывать проблемы с сердечно-сосудистой системой у здоровых пациентов. Об этом медик рассказал в интервью Ura.ru

Конев отметил, что ранее среди последствий COVID-19 выделяли только бронхолегочные поражения, однако вирус стал поражать все органы в организме человека. Он заявил о новом проявлении болезни и предупредил о возможных проблемах с сердцем даже у абсолютно здоровых людей, а не только у пациентов с патологиями.

Специалист добавил, что он выражает общение мнение врачей во всем мире. Он также добавил, что проблемы с сердцем после перенесенного коронавируса могут возникать у людей, генетически к ним предрасположенных. Наиболее частно у пациентов наблюдается поражение миокарда.

«Мое предположение, что подобные патологии развиваются у тех, кто имеет предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Возможно, если покопаться в анамнезе, в истории жизни, болезни пациентов, у них можно найти родственников, которые имели подобные проблемы», — подчеркнул Конев.

В свою очередь главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев допустил, что осложнения на сердце после коронавируса возникают даже у здоровых молодых людей. Он рассказал об исследовании американских ученых, которые заявили, что спустя через 30 дней после заражения COVID-19 у пациентов увеличивается риск проблем с сердцем.

Ранее россиян предупредили о проблемах со слухом после COVID-19. Врач Ольга Мальченко сообщила, что у переболевших коронавируса может возникнуть средний отит.