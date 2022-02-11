Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России оценили уровень закредитованности граждан

«Известия» сообщили, что россияне стали чаще использовать кредитную карту в 2021 году

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Закредитованность россиян резко выросла в 2021 году, число граждан, которые используют текущих расчетов кредитную карту, увеличилось на 20,5 процента, оценили «Известия».

Так, в четвертом квартале прошлого года среди клиентов, бравших кредит, 16 процентов уже прибегали к займам четыре и более раз, за два года пандемии коронавируса этот уровень вырос на четыре процента.

В кредитных организациях сообщили, что жители России стали чаще использовать кредитные карты. Это связывают с постепенным восстановлением потребления.

При этом с апреля по октябрь прошлого года на шесть миллионов увеличилось число граждан, долговая нагрузка которых превышает 50 процентов. Как подчеркивают эксперты, если этот показатель превышает 40 процентов, то это, как правило, негативно сказывается на уровне жизни человека.

Основными причинами закредитованности связано со снижением уровня жизни и доходов населения из-за пандемического кризиса в 2020 году. Чтобы качество жизни оставалось прежним, многие прибегали к заимствованию средств в кредитных учреждениях.

Ранее сообщалось, что чуть менее трети (30 процентов) заемщиков в России практически потеряли шансы получить в долг у банков из-за низкого значения персонального кредитного рейтинга. На их долю приходится 8,1 процента одобрений заявок на потребкредиты. Также менее среднего значения (24,8 процента) оценивается вероятность у заявителей со средним рейтингом (таких тоже почти 30 процентов).

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Девятичасовые переговоры в «нормандском формате» закончились безрезультатно
Мировая экономика столкнулась с новой угрозой
В России оценили уровень закредитованности граждан
Парень проигнорировал зуд в ухе и обнаружил в нем неприятную находку
Генерал ВСУ назвал украинскую армию «бумажной»
На Камчатке найдено тело второго погибшего при крушении Ан-2
Западным руководителям предрекли визиты в Москву с мешками денег
Россиянка неделю отдыхала в Египте за 40 тысяч рублей и рассказала о тратах
Байден перепутал Украину с Афганистаном
Российские истребители в Белоруссии поразили условного воздушного нарушителя
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.