В России оценили уровень закредитованности граждан

Закредитованность россиян резко выросла в 2021 году, число граждан, которые используют текущих расчетов кредитную карту, увеличилось на 20,5 процента, оценили «Известия».

Так, в четвертом квартале прошлого года среди клиентов, бравших кредит, 16 процентов уже прибегали к займам четыре и более раз, за два года пандемии коронавируса этот уровень вырос на четыре процента.

В кредитных организациях сообщили, что жители России стали чаще использовать кредитные карты. Это связывают с постепенным восстановлением потребления.

При этом с апреля по октябрь прошлого года на шесть миллионов увеличилось число граждан, долговая нагрузка которых превышает 50 процентов. Как подчеркивают эксперты, если этот показатель превышает 40 процентов, то это, как правило, негативно сказывается на уровне жизни человека.

Основными причинами закредитованности связано со снижением уровня жизни и доходов населения из-за пандемического кризиса в 2020 году. Чтобы качество жизни оставалось прежним, многие прибегали к заимствованию средств в кредитных учреждениях.

Ранее сообщалось, что чуть менее трети (30 процентов) заемщиков в России практически потеряли шансы получить в долг у банков из-за низкого значения персонального кредитного рейтинга. На их долю приходится 8,1 процента одобрений заявок на потребкредиты. Также менее среднего значения (24,8 процента) оценивается вероятность у заявителей со средним рейтингом (таких тоже почти 30 процентов).