Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Стали известны подробности закрытой части переговоров Путина и Макрона

Reuters: большая часть встречи Путина и Макрона была посвящена обидам России

Фото: Thibault Camus / Reuters

Большая часть переговоров, которые прошли между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном в Кремле, была посвящена обидам, нанесенным Москве с момента окончания холодной войны. Подробности закрытой части встречи стали известны Reuters от источников в окружении французского лидера.

Материалы по теме:
«Конфронтация погубит всех» Макрон встретился с Путиным и Зеленским. Чем закончатся переговоры президентов по Украине?
«Конфронтация погубит всех»Макрон встретился с Путиным и Зеленским. Чем закончатся переговоры президентов по Украине?
9 февраля
«Проще НАТО распустить» Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
«Проще НАТО распустить»Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
14 января

«Путин представил Макрону пять часов исторического ревизионизма... Он часами продолжал переписывать историю с 1997 года и топил собеседника в этих длинных монологах», — рассказал один из собеседников агентства, добавив, что Макрон, в свою очередь, пытался возвращать дискуссию к вопросам сегодняшнего дня.

В частности, уточнил источник, в ходе беседы российский президент говорил о том, что западные страны в настоящее время нарушают обязательства о нерасширении НАТО, взятые Североатлантическим альянсом в 1997 году. Также Путин уделил отдельное внимание событиям на Украине в 2014 году, посчитав, что произошедшая тогда смена власти в республике фактически была переворотом.

Как добавил собеседник Reuters, по окончании встречи Макрон заявил своей команде, что в 2019 году Путин показался ему «менее жестким и менее сосредоточенным на истории».

Переговоры лидеров России и Франции прошли в Кремле 7 февраля и продолжались более пяти часов. По итогам Путин заявил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе, она была содержательной и полезной. Глава государства также уточнил, что обсудил с французским президентом вопросы нерасширения НАТО и ситуацию вокруг Украины. Во французском МИД посчитали, что встреча президентов позволила вернуть страны к диалогу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
ЦБ резко повысил ключевую ставку
В Белгороде задержали кукарекающего тиктокера в форме ДПС
Коалы признаны вымирающим видом
Акции американской космической компании рухнули после провального запуска
В мечети в Афганистане произошел взрыв
В Германии призвали принять вхождение Крыма в состав России
Шестиклассник в подмосковной школе ударил сверстника ножом и повредил легкое
Олимпийская чемпионка выдвинула версию попадания допинга в организм Валиевой
Названы самые популярные среди россиян теплые страны для зимовки
Врач перечислил возможные последствия COVID-19 у Жириновского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.