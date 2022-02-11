Стали известны подробности закрытой части переговоров Путина и Макрона

Большая часть переговоров, которые прошли между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном в Кремле, была посвящена обидам, нанесенным Москве с момента окончания холодной войны. Подробности закрытой части встречи стали известны Reuters от источников в окружении французского лидера.

«Путин представил Макрону пять часов исторического ревизионизма... Он часами продолжал переписывать историю с 1997 года и топил собеседника в этих длинных монологах», — рассказал один из собеседников агентства, добавив, что Макрон, в свою очередь, пытался возвращать дискуссию к вопросам сегодняшнего дня.

В частности, уточнил источник, в ходе беседы российский президент говорил о том, что западные страны в настоящее время нарушают обязательства о нерасширении НАТО, взятые Североатлантическим альянсом в 1997 году. Также Путин уделил отдельное внимание событиям на Украине в 2014 году, посчитав, что произошедшая тогда смена власти в республике фактически была переворотом.

Как добавил собеседник Reuters, по окончании встречи Макрон заявил своей команде, что в 2019 году Путин показался ему «менее жестким и менее сосредоточенным на истории».

Переговоры лидеров России и Франции прошли в Кремле 7 февраля и продолжались более пяти часов. По итогам Путин заявил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе, она была содержательной и полезной. Глава государства также уточнил, что обсудил с французским президентом вопросы нерасширения НАТО и ситуацию вокруг Украины. Во французском МИД посчитали, что встреча президентов позволила вернуть страны к диалогу.