В ДНР подсчитали число погибших с начала конфликта в Донбассе

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) с начала вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году погибло более пяти тысяч человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Всего с начала конфликта погибло 5041 человек, еще более восьми тысяч человек получили ранения, а свыше 1600 остались инвалидами. Среди погибших 91 ребенок», — заявил Пушилин.

Кроме того, в республике подсчитали число пропавших без вести. По данным на 4 февраля, это 321 человек.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) устанавливают системы залпового огня в менее чем 30 километрах от линии соприкосновения в Донбассе. По мнению представителей ведомства, Киев может нанести массированные огневые удары в начале боевых действий.

