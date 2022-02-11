На Украине назвали конфликт в Донбассе европейской проблемой

Без прекращения войны на Украине невозможно говорить о какой-либо устойчивой безопасности в Европе и даже мире. Об этом по итогам встречи политических советников глав государств «нормандского формата» заявил руководитель офиса президента страны Андрей Ермак, сообщает УНИАН.

Чиновник назвал конфликт в Донбассе европейской, а не только украинской проблемой. Он подчеркнул, что в разрешении противостояния заинтересованы все государства Европы. «Сегодня без прекращения войны в Украине не может быть европейской системы безопасности», — сказал Ермак.

При этом он вновь потребовал от западных стран предоставить Киеву гарантии своей защиты на случай «вторжения», указав, что этот вопрос был поднят на переговорах США и Германии. «Украина получит не только гарантии экономической, но и общей безопасности», — полагает глава офиса.

В ночь на 11 февраля в Берлине завершились «нормандские» переговоры. По длительности эта встреча встреча превзошла предыдущий контакт представителей стран формата, когда 26 января в Париже участники диалога общались восемь с половиной часов.

Во встрече участвовали замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Стороны оценили встречу как безрезультатную.