Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине назвали конфликт в Донбассе европейской проблемой

Глава офиса президента Украины Ермак вновь потребовал гарантий от Европы и США

Фото: Reuters

Без прекращения войны на Украине невозможно говорить о какой-либо устойчивой безопасности в Европе и даже мире. Об этом по итогам встречи политических советников глав государств «нормандского формата» заявил руководитель офиса президента страны Андрей Ермак, сообщает УНИАН.

Чиновник назвал конфликт в Донбассе европейской, а не только украинской проблемой. Он подчеркнул, что в разрешении противостояния заинтересованы все государства Европы. «Сегодня без прекращения войны в Украине не может быть европейской системы безопасности», — сказал Ермак.

При этом он вновь потребовал от западных стран предоставить Киеву гарантии своей защиты на случай «вторжения», указав, что этот вопрос был поднят на переговорах США и Германии. «Украина получит не только гарантии экономической, но и общей безопасности», — полагает глава офиса.

Материалы по теме:
«Украинское общество готово к драке» Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
«Украинское общество готово к драке»Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
26 января
«Ни о каком вторжении не может быть и речи» Конфликт на Украине разгорается. Почему Киев теряет шанс вернуть Донбасс?
«Ни о каком вторжении не может быть и речи»Конфликт на Украине разгорается. Почему Киев теряет шанс вернуть Донбасс?
31 января

В ночь на 11 февраля в Берлине завершились «нормандские» переговоры. По длительности эта встреча встреча превзошла предыдущий контакт представителей стран формата, когда 26 января в Париже участники диалога общались восемь с половиной часов.

Во встрече участвовали замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Стороны оценили встречу как безрезультатную.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Михаил Кириллов
Обсудить
Последние новости
Олимпийский комитет России выступил с заявлением по делу Валиевой
Полицейская погоня за 15-летним россиянином на «Жигулях» попала на видео
Власти Марий Эл опровергли отставку главы республики
Данные о личной жизни россиян начнут использовать для противодействия коррупции
Россияне массово заинтересовались билетами в три страны в январе
Дочернюю компанию «Лукойла» заподозрили в завышении цен на бензин
На Украине назвали конфликт в Донбассе европейской проблемой
Индонезия купит французские истребители вместо российских Су-35
Учитель сделал ставку на дни рождения детей и выиграл восемь миллионов рублей
Валиева трижды упала на тренировке на Олимпиаде-2022 в Пекине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.