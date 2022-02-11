Постперд США при ООН перепутала Донбасс с Крымом

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью телеканалу «Би-би-си» перепутала Донбасс с Крымом. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат заявила, что Минские соглашения якобы предусматривают уход России из Крыма, после чего в пресс-службе представительства уточнили, что речь идет об областях на востоке Украины.

«Частью соглашений было то, что они уйдут из Крыма. Они этого не сделали. Так что эти переговоры будут возможностью оказать давление на Россию, чтобы она подтвердила готовность выполнять соглашения», — заявила Томас-Гринфилд. Постпредство США при ООН распространило сообщение, в котором указало, что вместо «Крым» следует читать «восточная Украина».

Постоянные представитель также сообщила, что организуемое Россией заседание Совета Безопасности ООН будет посвящено Крыму. Дипмиссия пояснила, что здесь имелось в виду обсуждение Минских соглашений.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым усомнилась в суверенитете России над Ростовской и Воронежской областями.

В ситуацию вмешалась посол Великобритании в России Дебора Боннерт, которая объяснила министру иностранных дел, что Ростовская и Воронежская области действительно являются регионами России. В дальнейшем Трасс заявила, что перепутала указанные российским коллегой регионы с территорией Украины.

