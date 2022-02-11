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Постперд США при ООН перепутала Донбасс с Крымом

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд перепутала восточную Украину с Крымом

Фото: Lev Radin/ Globallookpress.com

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью телеканалу «Би-би-си» перепутала Донбасс с Крымом. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат заявила, что Минские соглашения якобы предусматривают уход России из Крыма, после чего в пресс-службе представительства уточнили, что речь идет об областях на востоке Украины.

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«Частью соглашений было то, что они уйдут из Крыма. Они этого не сделали. Так что эти переговоры будут возможностью оказать давление на Россию, чтобы она подтвердила готовность выполнять соглашения», — заявила Томас-Гринфилд. Постпредство США при ООН распространило сообщение, в котором указало, что вместо «Крым» следует читать «восточная Украина».

Постоянные представитель также сообщила, что организуемое Россией заседание Совета Безопасности ООН будет посвящено Крыму. Дипмиссия пояснила, что здесь имелось в виду обсуждение Минских соглашений.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым усомнилась в суверенитете России над Ростовской и Воронежской областями.

В ситуацию вмешалась посол Великобритании в России Дебора Боннерт, которая объяснила министру иностранных дел, что Ростовская и Воронежская области действительно являются регионами России. В дальнейшем Трасс заявила, что перепутала указанные российским коллегой регионы с территорией Украины.

Марина Совина
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