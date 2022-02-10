Глава МИД Британии усомнилась в суверенитете России над Ростовом и Воронежем

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым усомнилась в суверенитете России над Ростовской и Воронежской областями. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.

Трасс заявила Лаврову о необходимости отвести российские вооруженные силы от украинской границы, на что тот ответил, что военные находятся на территории своей страны и имеют право на любые маневры. После этого глава внешнеполитического ведомства обратился к британской коллеге с вопросом, признает ли она суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.

Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами Лиз Трасс глава МИД Великробритании

В ситуацию вмешалась посол Великобритании в России Дебора Боннерт, которая объяснила Лиз Трасс, что Ростовская и Воронежская области действительно являются регионами России.

На совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Трасс 10 февраля Лавров заявил, что британский дипломат не сказала ему ничего нового. Он подчеркнул, что британская сторона так и не изменила требования «убрать российские войска с российской территории».

Перепутала с территорией Украины

В беседе с РБК глава МИД Великобритании заявила, что перепутала указанные российским коллегой регионы с территорией Украины.

В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области [Ростовская и Воронежская] являются частью суверенной России Лиз Трасс глава МИД Великобритании

Посольство Великобритании в Москве в своем Telegram-канале представило ссылку на интервью Трасс российскому изданию и отметило, что министр уже прокомментировала свои высказывания.

Сергей Лавров по итогам переговоров указал, что Лиз Трасс продемонстрировала свой натоцентризм. По его словам, британскому министру иностранных дел было объяснено, что российские вооруженные силы, вызывающие озабоченность Лондона, находятся на собственной территории, в отличие от «сотен и тысяч британских военнослужащих», которые располагаются в Прибалтике.

Глава МИД РФ также назвал диалог России с Западом «разговором немого с глухим». По его словам, подробнейшие разъяснения российской стороны по поводу того, что у Москвы нет планов нападения на Украину, «упали на неподготовленную почву».

Реакция в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» посоветовала Западу не путать территории России и Украины, поскольку эта ошибка может стать фатальной, передает ТАСС.

Главное, чтобы это просто не повторялось, потому что они так часто говорят об Украине и они так часто рекомендуют России, что ей делать на своей территории, что подобные ошибки для них могут стать просто фатальными Мария Захарова официальный представитель МИД России

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале усомнился в успешности встречи Трасс и Лаврова. Он отметил, что министр продемонстрировала незнание предмета и высказала «уже надоевшие» претензии к России.

Приехала, чтобы показать полное незнание предмета, высказать уже надоевшие претензии к России и остаться в одиночестве перед микрофоном Алексей Пушков член Совета Федерации

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с «Лентой.ру» отметила, что слова главы МИД Британии об отсутствии суверенитета России над Ростовом и Воронежем говорят о ее непрофессионализме на занимаемой должности. Она напомнила, что у Трасс нет дипломатического опыта: политик получила финансовое образование и ранее возглавляла министерства юстиций и окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.

Член комитета Совфеда по международным делам от Крыма Сергей Цеков указал, что слабые руководители зачастую пытаются компенсировать свою слабость некой агрессивной риторикой, невоспитанностью и грубостью, а при ответе на неудобный вопрос уходят от него. По его мнению, министр иностранных дел Великобритании профессионально не подготовлена к этому.

