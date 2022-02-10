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В Совфеде оценили выступление главы МИД Великобритании на пресс-конференции

Сенатор Цеков заявил, что глава МИД Великобритании Трасс не соответствует своей должности
Сергей Цеков

Сергей Цеков. Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Член комитета Совфеда по международным делам от Крыма Сергей Цеков заявил, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс производит впечатление человека, не соответствующего своей должности. Так он оценил ее выступление на пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, пишут «Известия».

По словам сенатора, слабые руководители зачастую пытаются компенсировать свою слабость некой агрессивной риторикой, невоспитанностью и грубостью, а при ответе на неудобный вопрос уходят от него.

«Она профессионально к этому не подготовлена», — подчеркнул Цеков.

Великобритания в настоящее время чувствует себя неуютно, в том числе из-за процесса выхода из Евросоюза, поэтому пытается компенсировать это какой-то чрезмерной активностью в НАТО, предположил сенатор.

Ранее Трасс в рамках беседы с российским коллегой усомнилась в том, что суверенитет РФ распространяется на Ростовскую и Воронежскую области. «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос Лаврова. Британскому послу Деборе Боннерт пришлось разъяснить дипломату, что речь идет о российских субъектах.

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Юлия Ямпольская
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