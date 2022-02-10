Объяснена оговорка Трасс об отсутствии суверенитета РФ над Ростовом и Воронежем

Слова главы МИД Британии Лиз Трасс об отсутствии суверенитета России над Ростовом и Воронежем говорят о ее непрофессионализме на занимаемой должности. Так оговорку британского министра на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым объяснила руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с «Лентой.ру».

Она напомнила, что у Трасс нет дипломатического опыта: политик получила финансовое образование и ранее возглавляла министерства юстиций и окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. Непосредственно до своего назначения в МИД Трасс отвечала за торговые переговоры с третьими странами после выхода Британии из Евросоюза. «Можно сказать, что она не в теме», — сочла политолог.

По словам Ананьевой, подобные неграмотные заявления звучат из уст Трасс не в первый раз: до этого она говорила, что Украина «пережила немало вторжений — от монголов до татар», а также предлагала помощь странам Прибалтики через Черное море. Специалист допустила, что утечка нынешнего казуса в СМИ может свидетельствовать о критическом настрое России по отношению к британской стороне и ходу переговоров.

Ранее Трасс в ходе беседы с российским коллегой усомнилась в том, что суверенитет РФ распространяется на Ростовскую и Воронежскую области. Британскому послу Деборе Боннерт пришлось разъяснить дипломату, что речь идет о российских регионах. Позже Трасс объяснила, что ошиблась и подумала, что речь идет об украинских территориях. Она признала, что Воронежская и Ростовская области являются частью суверенной России.