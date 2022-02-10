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Лавров заявил о натоцентризме главы МИД Великобритании

Лавров сообщил, что на переговорах с ним Трасс продемонстрировала свой натоцентризм

Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

На переговорах по ситуации вокруг Украины в Москве глава МИД Великобритании Лиз Трасс продемонстрировала свой натоцентризм. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает RT.

«Мы сегодня подробнейшим образом разъясняли, что находятся российские вооружённые силы... которые вызывают в Лондоне озабоченность, на своей собственной территории в отличие от сотен и тысяч британских военнослужащих, которые располагаются и в Прибалтике», — заявил глава МИД России.

Лавров также напомнил Трасс, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости направить британские войска в Болгарию и Румынию. По словам российского министра, на это глава Форин оффиса ответила, что войская британских вооруженных сил будут развернуты «на своей территории», поскольку и Румыния, и Болгария — это страны НАТО.

На совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Трасс Лавров заявил, что британский дипломат не сказала ему ничего нового. Он подчеркнул, что британская сторона так и не изменила требования «убрать российские войска с российской территории».

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Николай Чигасов
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