Россия отказалась принять коллективный ответ Запада о неделимости безопасности

Ответ генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля является проявлением дипломатической невежливости, МИД ожидает письма от каждого адресата из ОБСЕ, и не сможет принять «коллективный» ответ, заявила официальный представитель Мария Захарова на официальном сайте ведомства.

«Послание [главы МИД Сергея] Лаврова было адресовано министрам иностранных дел 37 государств Европы и Северной Америки. Вместо этого нам пишут Столтенберг и Боррель, к которым мы не обращались. Такой шаг нельзя охарактеризовать иначе как проявление дипломатической невежливости и неуважения к нашей просьбе. Поэтому не можем принять «коллективный» ответ, напоминающий "круговую поруку"», ー написала представитель.

Захарова отметила, что под документами ОБСЕ и Россия-НАТО, зафиксирован принцип неделимости безопасности, и что в ОБСЕ государства участвуют в национальном качестве, отдельно от блоков стран Запада. Поэтому МИД отказался принимать «коллективный ответ», усмотрев в этом отказ признавать данные ранее обязательства.