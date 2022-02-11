Бывший боевик Басаева предстанет перед судом за нападение на российских военных

Бывший боевик банды Шамиля Басаева и Хаттаба предстанет перед судом по обвинению в нападении на военнослужащих России. Об этом в пятницу, 11 февраля, «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По данным надзорного ведомства, обвиняемый в феврале-марте 2000 года в составе банды участвовал в атаке на населенный пункт Улус-Керт Шатойского района Чечни. В результате нападения 84 российских военнослужащих погибли, четверо получили ранения. В отношении него завели уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь военнослужащих») УК РФ.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении боевика. Уголовное дело направлено в Шатойский районный суд Чеченской Республики для рассмотрения по существу.

27 декабря 2021 года сообщалось, что ФСБ задержала двух членов банды Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году. В результате атаки погибли 280 человек.